قفزة كبيرة في معدل الإصابات بكورونا في البحرين والعراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد، أمس السبت، قفزة كبيرة في العراق والبحرين، فيما سجل قطاع غزة أول حالة وفاة بالفيروس، في حين قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء في الأردن، إن الحكومة قررت عودة موظفي القطاع العام؛ لأنه يجب التعايش مع جائحة كورونا .

وأعلنت السعودية أمس، تسجيل 15 وفاة مقابل 13 وفاة في اليوم السابق، ما يمثل ارتفاعاً في حصيلة الضحايا ، إضافة إلى 2442 إصابة .وأوضح محمد العبد العالي المتحدث باسم وزارة الصحة أن حصيلة الجائحة ارتفعت إلى 379 متوفى و70161 مصاباً.وأشار إلى ارتفاع حالات التعافي إلى 41236 حالة، بعد تسجيل شفاء 2233 حالة .وأعلنت الكويت، أمس، شفاء 232 حالة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 5747 حالة، فيما تم تسجيل 900 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 20464 حالة،كما تم تسجيل 10 وفيات .وشهدت البحرين ارتفاعاً كبيراً في الإصابات بكورونا، حيث تم تسجيل 360 حالة أمس، مقارنة مع» 164 «حالة في اليوم السابق،وتعافت 366 حالة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 4462.

ارتفاع طفيف في سلطنة عمان

وفي سلطنة عمان، تم تسجيل 463 إصابة بالفيروس، مسجلة ارتفاعاً طفيفاً عن اليوم السابق، « 424 حالة»، ليصبح الإجمالي 7257 شخصاً،فيما بلغ عدد الوفيات 34،وتماثلت 1848 حالة للشفاء.وفي لبنان، تم تسجيل 11 إصابة ، ليصل الإجمالي إلى 1097 حالة.

وفي الأردن قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ، سماي الداوود، إن الحكومة قررت عودة موظفي القطاع العام؛ لأنه يجب التعايش مع جائحة كورونا .وكان الأردن، أعلن أمس، تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 704 إصابات.

وأعلنت الجزائر، أمس تسجيل 195 إصابة ، ليرتفع العدد إلى 8113 حالة، و10 وفيات، ليبلغ عدد الوفيات 592.

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أول حالة وفاة بالوباء في غزة

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس، عن أول حالة وفاة بالفيروس تعود لمسنة في القطاع.

أكبر معدل إصابات يومي في العراق

وأعلن العراق، أمس، تسجيل 308 إصابات، في أعلى حصيلة يومية ليبلغ مجموعها 4272 إصابة، وتم تسجيل خمس وفيات.

وانتقد وزير الصحة السوداني أكرم التوم، بعض التقصير الذي شاب تطبيق الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى مواجهة الفيروس في البلاد.

وأوضح ،أن ضعف تطبيق الإجراءات الاحترازية دفع البلاد لأن تكون «خلف الفيروس الذي صار يركض أمامنا».وسجل السودان أمس، 235 إصابة، إضافة إلى 16وفاة و63 حالة تعافٍ.