محمد بن زايد يتبادل تهانى عيد الفطر مع ملوك وقادة عدد من الدول

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهاني التمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك - خلال اتصالات هاتفية - مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعاهل مملكة البحرين الشقيقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ورئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، ورئيس جمهورية العراق الدكتور برهم صالح، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهد دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت صحيفة "الرؤية الإماراتية، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال الاتصالات الهاتفية - تهاني صاحب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، بهذه المناسبة المباركة وتمنياته لهم دوام الصحة والعافية والسعادة، سائلاً الله تعالى أن يعيد عليهم هذه المناسبة وعلى شعوبهم وبلدانهم بالخير واليمن والبركات، وأن يرفع الوباء عنهم وعن شعوب العالم أجمع لينعموا بالطمأنينة والسلامة والازدهار.

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وأعرب القادة عن أسمى وأطيب التهاني إلى سموهما بعيد الفطر المبارك، سائلين المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والأمن والأمان، ويحفظ شعبها من كل مكروه، ويمدد صاحب السمو رئيس الدولة بموفور الصحة والعافية والسعادة، ويعيد هذه المناسبة على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، ويرفع عنهم الوباء ويقيهم كل مكروه.