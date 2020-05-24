شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية: 39 ألف فحص كورونا تكشف 812 إصابة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها أكثر من 39 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم. وبحسب صحيفة "الرؤية" الإماراتية، ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص بالدولة في الكشف عن 812 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 28,704. Advertisements

وكشفت الوزارة عن شفاء 697 حالة جديدة لمصابين بالفيروس المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليكون مجموع حالات الشفاء 14,495، كما كشفت عن 3 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك من تداعيات الإصابة بكورونا، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 244 حالة.

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