الحكومة اليمنية تعلن حظر تجوال في محافظة مأرب شمال البلاد

القاهرة - سبوتنيك. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، "أقر اجتماع برئاسة محافظ محافظة مارب سلطان العرادة، فرض حظر تجوال جزئي في مدينة مارب من الساعة الخامسة مساءً حتى السادسة صباحا ابتداء من يوم عيد الفطر حتى إشعار آخر، باستثناء حركة البضائع والسلع مع التشديد باتخاذ الإجراءات الوقائية من الفحص والتعقيم".

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ويتضمن القرار "إغلاق مداخل محافظة مأرب في قانية وحريب أمام حركة وتنقلات القادمين من صنعاء وعدن بعد انتشار الوباء بهما، واتضاح ان الحالتين اللتين تم ثبوت إصابتهما في المحافظة قدمتا من العاصمتين صنعاء وعدن".

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وحسب "سبأ"، "وافق الاجتماع على تخصيص أماكن فندقية جديدة للحجر الصحي للحالات المصابة، ومستشفى ميداني للحالات المشتبه بها، إلى جانب تعزيز أداء اللجان الطبية في جميع مداخل محافظة مأرب، والتأكيد على اللجنة الفنية سرعة توفير جهاز الفحص لفيروس كورونا (ب سي آر)".

وأعلنت الصحة اليمنية، الأسبوع الماضي، تسجيل إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا في محافظة مأرب.

ويبلغ إجمالي الإصابات بـ"كورونا" في مناطق سيطرة كل من الحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، 216 إصابة بينها 40 وفاة و8 حالات تعافي.