وزيرا المالية الكويتى والعراقى يبحثان التعاون المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير المالية الكويتي براك الشيتان، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالإنابة في العراق علي علاوي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية.
وقالت (المالية) الكويتية - في بيان صحفي اليوم السبت - إنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ضوء المتغيرات الحالية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وما يشهد الاقتصاد إقليميا ودوليا من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأشارت الى أن اللقاء عقد بحضور كل من نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتية فاروق بستكي، ونائب المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لشئون العمليات مروان الغانم، والوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بالإنابة عبدالمحسن الطيار، ومساعد وزير الخارجية لشئؤن مكتب نائب الوزير أيهم العمر والوزير المفوض بسفارة العراق لدى الكويت محمد الحسيني.
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