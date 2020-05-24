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رئيس موريتانيا يبحث مع العاهل السعودى وولى عهده تعزيز التعاون بين البلدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوردت الإذاعة الموريتانية أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى أجرى اتصالين هاتفيين بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير ، للتهنئة بعيد الفطر المبارك وبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

 

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وذكرت الإذاعة أن الرئيس الموريتاني استعرض قد التهنئة بمناسبة عيد الفطر إلى عاهل ، وبحثا التعاون القائم بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزه، كما تطرقا لأزمة المستجد، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أفضل السبل الكفيلة بمكافحته.


وأضافت الإذاعة أن الرئيس الموريتاني أجرى اتصالا هاتفيا مماثلا مع ولي العهد، قدم له التهاني بمناسبة عيد الفطر، كما استعرض معه جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أبرزها علاقات التعاون القائم بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزه، فضلا عن وباء كورونا فيروس كورونا المستجد.

 

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