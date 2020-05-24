وزير: الاقتصاد السعودى متين وقادر على التعامل مع عجز الموازنة وتراجع الإيرادات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال الجدعان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن "الاقتصاد السعودي قادر على استيعاب تراجع الإيرادات والعجز في الميزانية". وتواجه السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم من انخفاض تاريخي في أسعار النفط في الوقت الذي من المرجح أن تؤدي فيه اجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد إلى الحد من وتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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