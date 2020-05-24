أكار: هدمنا أوكار الإرهابيين شمالي العراق فوق رؤوسهم

هطاي / الخليج 365

وزير الدفاع التركي في كلمة خلال تناوله آخر إفطار رمضاني مع قادة الجيش والجنود على الشريط الحدودي مع سوريا:

ـ عمليات الجيش المكثفة مستمرة في إدلب ومناطق "غصن الزيتون" و"درع الفرات" بسوريا، وفي منطقة عملية "المخلب" شمالي العراق

ـ أنقرة تعمل على تحقيق الاستقرار بالمنطقة، وتمكين الإخوة السوريين من العودة بشكل آمن إلى منازلهم وأرضهم

ـ تركيا بذلت جهودا كبيرة لتقديم المساعدة لمتضرري الحرب السورية، والتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، السبت، إن بلاده هدمت أوكار الإرهابيين شمالي العراق فوق رؤوسهم، وستواصل ذلك.

جاء ذلك خلال تناوله آخر إفطار رمضاني رفقة قادة الجيش والجنود في ولاية هطاي، على الشريط الحدودي مع سوريا.

وكان برفقة أكار، رئيس هيئة الأركان العامة يشار غولر، وقادة القوات الجوية حسن كوتشوك أكيوز، والبحرية عدنان أوزبال، والبرية أوميت دوندار.

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وبعد الإفطار، أجرى أكار وقادة الجيش جولة بمركز إدارة الأنشطة العسكرية التركية في إدلب وعفرين السوريتين، حيث تم إطلاعهم على تلك الأنشطة.

وقال أكار في كلمة أثناء الجولة: "هدمنا أوكار الإرهابيين شمالي العراق فوق رؤوسهم، وسنواصل ذلك".

وأوضح أن عمليات الجيش المكثفة مستمرة في إدلب، ومناطق "غصن الزيتون" و"درع الفرات" بسوريا، وفي منطقة عملية "المخلب" شمالي العراق.

وأكد أن تركيا فعلت ما في وسعها وستواصل ذلك، من أجل القضاء على التهديدات الإرهابية المستهدفة لأمنها.

وأفاد أكار، بأن "أنقرة تعمل أيضا على تحقيق الاستقرار بالمنطقة، وتمكين الإخوة السوريين من العودة بشكل آمن إلى منازلهم وأرضهم".

وذكر أن "تركيا بذلت جهودا كبيرة لتقديم المساعدة الإنسانية لمتضرري الحرب السورية، والتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.