الرئيس الجزائري يحذر من أي تهاون إزاء تدابير كورونا

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

حذر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، من أي تهاون في الالتزام بتدابير الوقاية من فيروس كورونا خلال العيد.

وفي خطاب بثه التلفزيون الجزائري الرسمي بمناسبة عبد الفطر الذي يصادف الأحد، قال تبون إن أي تهاون في التدابير المتخذة "سيكلف البلاد خسائر أخرى بشرية واقتصادية".

وأقرت السلطات الجزائرية قبل يومين تدابير إضافية خلال يومي عيد الفطر لمواجهة كورونا بتوسيع مدة الحجر اليومي إلى 18 ساعة يوميا في كافة الولايات، ومنع تام لحركة السيارات، إلى جانب إجبارية ارتداء الكمامات.

ودعا تبون أبناء الشعب الجزائري وخاصة فئة الشباب، إلى "الصبر على تحمل ما تبقى من المسافة، والتفاعل الإيجابي مع الإجراءات الاحترازية الاستثنائية الخاصة (ضد كورونا) في يومي العيد".

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وأضاف أن "أي تهاون يعرقل بلوغ هذه الغاية، يكلف البلاد خسائر إضافية، فاضغطوا على أنفسكم لأيام معدودات أخرى بالصبر والانضباط وروحِ المسؤولية".

ولفت تبون إلى أن "جهود الدولة بكل إمكاناتها المادية والبشرية تظل غير كافية إذا لم يقم المواطن والمواطنة بدورهما في مساعدتها على استئصال الوباء".

وحتى مساء السبت بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 8 آلاف و13، بينها 572 وفاة، فيما تعافى منه 4 آلاف و424 شخصا.

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