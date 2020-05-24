كورونا.. 3 وفيات بالإمارات و28 إصابة في البحرين

أبو ظبي، المنامة / الخليج 365

أعلنت الإمارات، مساء السبت، تسجيل 3 وفيات بكورونا، فيما رصدت البحرين 28 إصابة بالفيروس.

في الإمارات، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 3 وفيات و812 إصابة، إضافة إلى شفاء 697 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 28 ألفا و704، بينها 244 وفاة، و14 ألفا و495 حالة تعافٍ.

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وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، عبر بيان على "تويتر"، تسجيل 28 إصابة بالفيروس، وشفاء 3 مصابين.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 8 آلاف و802، بينها 13 وفاة، و4 آلاف و465 حالات تعاف.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 5 ملايين و382 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 343 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و234 ألفا، وفق موقع "Worldometer".

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