توقيف 49 ألف مخالف لإجراءات حظر التجول في بغداد

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، السبت، اعتقال أكثر من 49 ألف مخالف لإجراءات حظر التجول المفروضة في العاصمة بغداد بسبب جائحة كورونا.

وقالت قيادة عمليات بغداد (تتبع وزارة الدفاع)، في بيان، إن "القوات الأمنية في القيادة ومنذ 17 مارس/ آذار الماضي، ولغاية 23 مايو/ أيار الجاري، وخلال عملية تطبيق حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تمكنت من إلقاء القبض على 49 ألفا و233 مخالفا لإجراءات الحظر".

وأوضحت القيادة أنه "تم خلال الفترة أعلاه تغريم 124 ألفا و998 شخصا، وحجز 3580 مركبة ودراجة نارية خالفت إجراءات الحظر".

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وفرضت السلطات حظرا للتجول يبدأ من الساعة 7 مساء بتوقيت بغداد ويستمر حتى الساعة 6 فجر اليوم الثاني خلال شهر رمضان.

كما قررت فرض حظر شامل للتجول طوال أيام عيد الفطر، في مسعى لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 4 آلاف و272، منها 152 وفاة، وألفان و585 حالة شفاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.