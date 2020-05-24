عفو رئاسي عن 3157 سجينا في مصر

إسطنبول / الخليج 365

أعلنت السلطات المصرية، السبت، الإفراج عن 3 آلاف و157 سجينا، بمقتضى عفو رئاسي.

ووفق قرار نشرته الجريدة الرسمية، يأتي العفو بمناسبة عيد الفطر، الذي يبدأ في البلاد الأحد.

وقالت وسائل إعلام محلية، بينها "المصري اليوم"، إن عدد المعفى عنهم وفق القرار، يعد الأكبر في السنوات الأخيرة بالنسبة إلى المحكومين.

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ولم يتبين على الفور ما إن كان السجناء المشمولون بالعفو تم الإفراج عنهم بالفعل أم لا، كما لم يتضح ما إذا كان بينهم سجناء على خلفية سياسية.

ومؤخرا، تواترت دعوات من سياسيين وحزبيين بارزين للسلطات بضرورة إصدار عفو رئاسي عن سجناء، والإفراج عن محبوسين قيد التحقيقات، ضمن إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وحتى السبت، سجلت البلاد 16 ألفا و513 إصابة بالفيروس، توفي منها 735، وتعافى 4 آلاف و628، بحسب وزارة الصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.