قادة الجيش التركي يتفقدون الوحدات على الحدود مع سوريا

هطاي/الخليج 365

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار برفقة قادة الجيش، السبت، جولة تفقدية للوحدات العسكرية في ولاية هطاي على الشريط الحدودي مع سوريا.

وبحسب مراسل الخليج 365، أكد أكار في كلمة ألقاها خلال الجولة، أنّ القوات الخاصة (الكوماندو) وسلاح الطيران تمكنتا السبت من تحييد 13 إرهابيا من تنظيم "بي كا كا" الإرهابي شمالي العراق.

ورافق أكار في جولته رئيس الأركان التركية يشار غولر وقادة القوات البرية أوميد دوندار، والجوية حسن كوتشوك أكيوز، والبحرية عدنان أوزبال.

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وأكد أكار على أنهم يعملون "من أجل جعل وقف إطلاق النار في إدلب أمرا دائما".

كما اطلع أكار والوفد المرافق له، من والي هطاي رحمي دوغان، على أوضاع النازحين في مخيم أطمة بالجانب السوري.



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