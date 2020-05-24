الرئيس أردوغان يبحث مع أمير الكويت التطورات الإقليمية

إسطنبول/ الخليج 365
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية.
وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن "اتصالا هاتفيا جرى بين الرئيس أردوغان والشيخ الصباح".
وأضاف البيان أن "زعيمي البلدين تبادلا التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر، وبحثا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية".
وأوضح أن "أردوغان والصباح تطرقا أيضا خلال الاتصال إلى التعاون في مكافحة كورونا".
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