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الرئيس أردوغان يبحث مع أمير الكويت التطورات الإقليمية

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إسطنبول/ الخليج 365

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن "اتصالا هاتفيا جرى بين الرئيس أردوغان والشيخ الصباح".

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وأضاف البيان أن "زعيمي البلدين تبادلا التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر، وبحثا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية".

وأوضح أن "أردوغان والصباح تطرقا أيضا خلال الاتصال إلى التعاون في مكافحة ".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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