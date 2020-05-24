في أعلى حصيلة يومية.. اليمن يسجل 6 وفيات بكورونا

اليمن / الخليج 365

أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، تسجيل 6 وفيات بكورونا، في أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس، منذ اكتشاف أول إصابة به في البلاد، 10 أبريل/نيسان الماضي.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا التابعة للحكومة، في نشرتها اليومية، إنه رصدت 4 وفيات لأشخاص أصيبوا بكورونا في وقت سابق بمحافظتي حضرموت (شرق) وتعز (جنوب غرب).

وأضافت أنه رصد أيضا حالتي وفاة في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي البلاد.

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كما أعلنت اللجنة الحكومية رصد 5 إصابات جديدة بكورونا في حضرموت وشبوة.

وأفادت اللجنة أنه بذلك يرتفع عدد إصابات كورونا إلى 212، بينها 39 وفاة و6 حالات تعافي.

ولا يشمل ذلك الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي التي أعلنت رصد 4 حالات فقط بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكم عن العدد الحقيقي للحالات.

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