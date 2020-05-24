الاتحاد الأوروبي يدعو الليبيين لوقف القتال احتراما للعيد

إسطنبول / الخليج 365

دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، آلن بوجيا، السبت، جميع الأطراف إلى احترام أجواء عيد الفطر ووقف القتال والعودة إلى الحوار والمفاوضات السياسية التي هي السبيل الوحيد لحل الأزمة التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك في بيان تضمن رسالة تهنئة بعث بها للشعب الليبي بمناسبة عيد الفطر المبارك، الذي يحل الأحد.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيا الانقلابي خليفة حفتر هجوما فاشلا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

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وقال البيان: "تأتي عطلة العيد هذا العام ولا زال يواصل آلاف الليبيين آثار الحرب المستمرة التي لا تزال تتسبب في الموت والدمار والتشريد، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من جائحة كورونا".

وأضاف بوجيا في بيانه: "للعام الثاني على التوالي (تولى مهمته أواخر 2018)، أدعو كل من يسيطر على السلطة إلى احترام روحانيات عيد الفطر والسماح بالاحتفال بهذه العطلة المقدسة في سلام ومصالحة ورأفة، التي هي جوهر الإسلام".

وتابع: "يجب أن يكون العيد وقت الفرح والاحتفال، وقت لصنع السلام مع جميع الجيران والأقارب والأصدقاء وحل الخلافات".

وأردف: "لقد آن الأوان للاستماع إلى الدعوات التي لا تنتهي لإنهاء القتال والعودة إلى الحوار.. هذه هي الطريقة الوحيدة لحل الأزمة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.