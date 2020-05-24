ترامب يوجه رسالة تهنئة للمسلمين بمناسبة عيد الفطر

واشنطن/ الخليج 365
هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بحلول عيد الفطر، متمنيا أن يقضوا عيد فطر سعيد.
وقال ترامب، في رسالة وجهها لجميع المسلمين، "بينما يحتفل المسلمون بعيد الفطر، نأمل أن يجدوا الراحة والقوة والشفاء في الصلاة والعبادة"، حسب بيان صادر عن مكتب الرئيس الأمريكي، السبت.
وأضاف: "أتقدم أنا، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بأحر التهاني للمسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم، بحلول عيد الفطر بعد قضائهم شهرا من الصوم والصلاة والتأمل".
وأشار الرئيس الأمريكي "على مدى الأسابيع والأشهر الماضية، قاتلنا فيروس كورونا (كوفيد-19) بالاعتماد على إيماننا وعائلتنا وأصدقائنا للمساعدة في إرشادنا خلال هذه الأوقات غير المسبوقة".
وأردف "نتذكر الآن أكثر من أي وقت مضى السلام المطمئن، والارتقاء بالحب، والصحبة المشجعة التي يجلبها الدين إلى حياتنا".
واختتم رسالته قائلا: "أفضل تمنياتنا بعيد الفطر.. مبارك وسعيد".
ويبدأ عيد الفطر، الأحد، وسط إجراءات مشددة في كثير من الدول، في ظل تفشي أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19".
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