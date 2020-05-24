اليمن.. تركيا توزع 3 آلاف سلة غذائية في تعز ولحج

اليمن / الخليج 365

وزعت وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، وإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، السبت، 3 آلاف سلة غذائية في محافظتي تعز ولحج باليمن.

وقال منسق وكالة "تيكا" في اليمن، عبد الله صاري، للأناضول، إن الوكالة بالتعاون مع "آفاد" وزعتا اليوم، 3 آلاف سلة غذائية بواقع 2000 في تعز (جنوب غرب)، و1000 في لحج (جنوب).

وأضاف أنه تم استهداف الأسر النازحة بالإضافة إلى عدد من الأسر الفقيرة والمحتاجة، بالتنسيق والتعاون مع السلطات المحلية في محافظتي تعز ولحج.

وأشار إلى أن هناك برامج مشتركة سننفذها مع الأخوة في آفاد، تتضمن توزيع العديد من المساعدات الغذائية في عدد من المحافظات اليمنية منها عدن، وأبين (جنوب)، ومأرب (شرق).

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ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الذي تبديه "تيكا" و"أفاد" وباقي المنظمات الإنسانية التركية في مساعدة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ 6 سنوات.

وتعد "تيكا"، التي تأسست عام 1992، راعيا ومنسقا رئيسيا لمشاريع خيرية كثيرة تنفذها تركيا في مناطق مختلفة من العالم.

وتضاعف انتشار "تيكا"، منذ تولي حزب "العدالة والتنمية" السلطة في تركيا، وارتفع عدد مكاتبها الخارجية من 12 في 2002، إلى 33 في 2012.

وتواصل الوكالة حاليا أنشطتها عبر61 مكتبا تنسيقيا، في 59 دولة شريكة في التنمية.

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