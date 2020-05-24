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مساعدات تركية لـ72 ألف مقدسي طوال رمضان

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قيصري/ الخليج 365- جمعية "ميراثنا" قدمت مساعدات غذائية ونقدية لآلاف الأسر المحتاجة بمدينة القدس
- الجمعية قدمت هدايا بمناسبة عيد الفطر إلى 475 يتيم ومحتاج في القدس

قدمت جمعية "ميراثنا" التركية، مساعدات إنسانية إلى 72 ألف شخص في مدينة القدس.

وذكر مراد تشيكار، رئيس فرع الجمعية في ولاية قيصري (وسط)، في بيان، أن "مسلمي القدس تضرروا من تفشي فيروس ".

وأضاف أن "المقدسيين اضطروا إلى إغلاق محلاتهم جراء تدابير الحجر الصحي لمكافحة الفيروس".

وأوضح أن الجمعية وزعت مساعدات غذائية على 5 آلاف و75 عائلة مقدسية، وقدمت وجبات إفطار لـ8 آلاف و435 عائلة أخرى.

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وأشار تشيكار إلى تقديم هدايا بمناسبة عيد الفطر إلى 475 يتيم ومحتاج في القدس.

ولفت إلى تقديم الزكاة إلى 490 عائلة بالمدينة، بمساعدة المواطنين الأتراك في تركيا وأوروبا.

وأردف تشيكار: "قدمنا طوال شهر رمضان مساعدات إنسانية إلى 72 ألف شخص في القدس".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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