واشنطن تدعو "الحوثي" للسماح بصيانة ناقلة نفطية بالبحر الأحمر

عزيز الأحمدي / الخليج 365

دعت سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن، السبت، الحوثيين إلى السماح بصيانة ناقلة النفط "صافر" قبالة سواحل محافظة الحديدة (غرب) بالبحر الأحمر "قبل فوات الأوان".

وكانت الناقلة "صافر"، أو ما يطلق عليها "خزان صافر العائم"، تُستخدم قبل الحرب كمرفأ لتصدير النفط الخام، وتضم خزاناتها حاليا أكثر من 1.2 مليون برميل من النفط الخام، وسط مخاوف من تسربه بسبب توقف صيانتها.

وقالت السفارة في حسابها عبر "تويتر": "حالة ناقلة النفط (صافر) آخذة في التدهور، وقد يحدث ذلك تسربا كارثيا في البحر الأحمر".

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ولفتت إلى أن الحوثيين منذ سنوات يرفضون السماح لخبراء دوليين بتقييم وضع الناقلة.

وأضافت: "ينبغي على الحوثيين السماح بإجراء فحص وإصلاح للناقلة قبل فوات الأوان".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جماعة الحوثي، لكنها سبق أن نفت اتهامات حكومية يمنية مشابهة بشأن الناقلة.

ويبلغ وزن ناقلة صافر الساكن 409 آلاف طن متري، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الموقع الذي تم اكتشاف النفط فيه لأول مرة في اليمن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.