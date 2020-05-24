الأحد.. العيد بسلطنة عمان والسودان والمغرب

عواصم عربية / الخليج 365

أعلن المغرب والسودان وسلطنة عمان، السبت، ثبوت رؤية هلال شهر شوال ليرتفع عدد الدول العربية، التي تحتفل بأول أيام العيد، الأحد، إلى 20.

فيما احتفلت بالعيد، السبت، دولتان عربيتان هما موريتانيا والصومال.

وقالت لجنة استطلاع الهلال في سلطنة عمان، في بيان، إنه ثبت لديها رؤية هلال شهر شوال، مساء السبت، وعليه يكون الأحد أول أيام العيد.

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كما أعلن مجمع الفقة الإسلامي في السودان، في بيان، أن الأحد هو أول أيام العيد إثر ثبوت رؤية هلال شوال.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بيان، إنه ثبت لديها هلال شهر شوال مساء اليوم، وبذلك يكون الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

ومساء الجمعة، أعلنت السعودية، قطر، الكويت، الإمارات، البحرين، مصر، الأردن، فلسطين، العراق، سوريا، لبنان، الجزائر، اليمن، ليبيا، تونس، جيبوتي وجزر القمر، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان والعيد، الأحد.

بينما أعلن الصومال وموريتانيا رؤية هلال شوال، والسبت هو أول أيام العيد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.