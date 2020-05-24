القاهرة- سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن "أكثر من 20 عنصراً من الحوثيين قتلوا بنيران الجيش الوطني في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء".
© AP Photo / Hani Mohammed
وأضاف أن "مدفعية الجيش دمرت 3 آليات وعربة تابعة للحوثيين في الجبهة ذاتها".
يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان الجيش اليمني، تمكن قواته مسنودة بالمقاومة الشعبية من التصدي لهجوم شنه الحوثيون في جبهة نجد العتق شرقي صنعاء.
وكان الجيش اليمني أعلن، الأربعاء الماضي، تقدم قواته نحو 11 كيلو متراً وسيطرتها على مواقع ومرتفعات الدخيل والعلق والرماة والأغر وصفراء شنان والدشوش، والزحف باتجاه جبل بحرة الاستراتيجي في مديرية نهم شرقي صنعاء، إثر معارك مع الحوثيين.
من جهة ثانية، اتهمت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، التحالف العربي، بشن 41 غارة جوية خلال الـ 24 الساعة الماضية.
ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "الحوثيين" عن مصدر عسكري، قوله إن "الغارات توزعت على محافظات مأرب والجوف وحجة ومحوري جيزان ونجران".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني: مقتل 20 من الحوثيين وتدمير 3 آليات وعربة شرقي صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.