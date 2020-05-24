الجيش اليمني: مقتل 20 من الحوثيين وتدمير 3 آليات وعربة شرقي صنعاء

القاهرة- سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن "أكثر من 20 عنصراً من الحوثيين قتلوا بنيران الجيش الوطني في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء".

© AP Photo / Hani Mohammed

وأضاف أن "مدفعية الجيش دمرت 3 آليات وعربة تابعة للحوثيين في الجبهة ذاتها".

يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان الجيش اليمني، تمكن قواته مسنودة بالمقاومة الشعبية من التصدي لهجوم شنه الحوثيون في جبهة نجد العتق شرقي صنعاء.

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وكان الجيش اليمني أعلن، الأربعاء الماضي، تقدم قواته نحو 11 كيلو متراً وسيطرتها على مواقع ومرتفعات الدخيل والعلق والرماة والأغر وصفراء شنان والدشوش، والزحف باتجاه جبل بحرة الاستراتيجي في مديرية نهم شرقي صنعاء، إثر معارك مع الحوثيين.

من جهة ثانية، اتهمت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، التحالف العربي، بشن 41 غارة جوية خلال الـ 24 الساعة الماضية.

ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "الحوثيين" عن مصدر عسكري، قوله إن "الغارات توزعت على محافظات مأرب والجوف وحجة ومحوري جيزان ونجران".