أمير سعودي يعلق على عفو أبناء جمال خاشقجي عن قاتله

وقال بن مساعد "يسألون كيف يعفو أولياء الدم عن قاتلي جمال وهم مجهولون ولم تُعلن أساميهم؟".

وأضاف "لم تعلن أساميهم لأن الحكم الذي صدر على 5 بالإعدام هو حكم ابتدائي والقضاء لا يعلن أسماء إلا بعد صدور حكم نهائي في آخر مراحل القضية.. وأسماء الـ5 معروفة لأولياء الدم كون ممثلهم حضر الجلسات".

وأوضح "يقولون السعودية عفت عن قاتلي خاشقجي.. من عفى هم أولياء الدم، وحدثت آلاف حالات للعفو من أولياء عفوا وتنازلوا عن حقهم في القصاص إما بقبول الدية أو لوجه الله كما فعل أبناء جمال رحمه الله وجزاهم خيرا، وعفوهم يسقط الحق الخاص (القتل قصاصا) ويبقى الحق العام وهو ما تقره الدولة من عقوبات".

وأشار إلى أن المغرضين سيهاجمون السعودية مهما فعلت، مستطردا "وإلا فأين اختفت شعارات الحرية والعدالة وحقوق الإنسان حين أسقطت إيران طائرة أوكرانية وقتل جميع ركابها الـ176؟.. وحين قتلت إيران المعارض الإيراني مولوي في اسطنبول في جريمة قوبلت بالتجاهل التام من أردوغان وكالمار وقناة الجزيرة؟!".

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وتابع "المغرضين الحاقدين فلا جدوى من اقناعهم فأغلبهم يعرفون الحق وينكرونه والبقية منهم طرأوا على بالي وأنا أقرأ آية كريمة "كمثل الذي ينعق بما لايسمع إلّادعاءً ونداءً صمٌّ بكمٌ عميٌ فهم لا يعقلون".

وختم "في الثمانينات كانت تصدر في لندن مجلات صفراء تمولها دول تعادي السعودية يشرف عليها ما يسمى بالمعارضة السعودية المدعومة من نفس تلك الدول، وكان المحتوى الوحيد لهذه المجلات من الغلاف للغلاف هو الهجوم البذيء على السعودية.. الجزيرة تحولت من قناة إخبارية الى مجلة من تلك المجلات!".

وكان صلاح خاشقجي قال، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، فجر الجمعة: "نعلن نحن أبناء جمال خاشقجي أنا عفونا عمن قتل والدانا، رحمه الله، لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".