تبون يوجه رسالة للجزائريين: التزامكم يعجل بنهاية كورونا

جاء ذلك بحسب ما ذكرته قناة "النهار" الجزائرية، اليوم السبت، التي أشارت إلى تأكيده على أهمية تشديد الإجراءات الوقائية لحماية الناس من فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

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وتابع الرئيس الجزائري: "بقدر التزامنا بالإجراءات الوقائية، بقدر ما نعجل بنهاية فيروس كورونا المستجد ، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 5.2 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 340 ألف حالة وفاة.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي وصل عدد المصابين بها إلى أكثر من 84 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 1,6 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 96 ألف حالة وفاة، بينما سجلت الجزائر أكثر من 8 آلاف إصابة بينهم أكثر من 590 حالة وفاة، وفقا للإحصائيات العالمية.