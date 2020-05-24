جاء ذلك بحسب ما ذكرته قناة "النهار" الجزائرية، اليوم السبت، التي أشارت إلى تأكيده على أهمية تشديد الإجراءات الوقائية لحماية الناس من فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).
© Sputnik . mareim kadera
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 5.2 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 340 ألف حالة وفاة.
وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي وصل عدد المصابين بها إلى أكثر من 84 ألف إصابة.
وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 1,6 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 96 ألف حالة وفاة، بينما سجلت الجزائر أكثر من 8 آلاف إصابة بينهم أكثر من 590 حالة وفاة، وفقا للإحصائيات العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر تبون يوجه رسالة للجزائريين: التزامكم يعجل بنهاية كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.