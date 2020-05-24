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شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبيرج: السودان تستعيد 4 مليار دولار من الرئيس السابق عمر البشير ومعاونيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة مكافحة الفساد في السودان إن السودان صادر أصولا قيمتها 4 مليارات دولار من الرئيس السابق عمر البشير وأفراد أسرته ومعاونيه.
وقال صلاح مناع ، المتحدث باسم لجنة مكافحة الفساد بحسب بلومبيرج ، رداً على الأسئلة: "تقديراتنا الأولية لقيمة الأصول والأسهم في الشركات والمباني المختلفة التي صادرناها هي 3.5 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار".
وكان البشير ، الذي أطيح به قبل عام وسط احتجاجات حاشدة ضد حكمه الذي استمر ثلاثة عقود ، قد سُجن في ديسمبر بعد إدانته بتهمة حيازة ملايين الدولارات بعملات أجنبية بشكل غير مشروع، كما وجهت إليه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في المنطقة الغربية من دارفور.
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