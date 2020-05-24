شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. إغلاق محافظة الديوانية وفرض الحظر الشامل بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الأزمة فى محافظة الديوانية وسط العراق اليوم السبت، إغلاق مداخل المحافظة ونقاط التفتيش الخارجية وفرض حظر شامل للتجول بعد عودة كورونا رغم خلوها منه منذ أكثر من شهر، وقالت الخلية في بيان صحفي، إنه "وضمن القرارات التي اتخذتها، تشديد الحظر التام والشامل لـ24 ساعة قبل أول أيام عيد الفطر وحتى يوم الجمعة المقبل، وإغلاق تام لمداخل المحافظة والطرق الخارجية لمنع مرور الأفراد أو السيارات".

وأضافت بحسب روسيا اليوم: "تقرر أيضا إغلاق المساجد والحسينيات وعدم السماح بإقامة صلاة العيد جماعة، حفاظا على سلامة وحياة المواطنين، بالإضافة إلى إغلاق المحال التجارية كافة بدءا من اليوم السبت".

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وضمن قرارات الخلية، "التشديد على إغلاق المقاهى في الأقضية والنواحي بالكامل، وحث زعماء العشائر على إصدار بيان بعدم استقبال المهنئين خلال العيد خشية من التجمعات".

وأكدت، "الاستمرار بأخذ العينات العشوائية داخل المحافظة، بالإضافة إلى استمرار جامعة القادسية بتقديم المقترحات والنصائح من خلال اللجنة المشكلة الخاصة بها للقضاء على الفيروس".

وشددت الخلية في بيانها، على أن "فريقا في كلية العلوم بجامعة القادسية، تمكن من تصنيع الوسط الناقل VTM، الخاص بفحص كورونا، بموجب بروتوكول منظمة الصحة العالمية"، مؤكدة على أهمية دور الإعلام في تكثيف النشر والتوعية للوقاية من كورونا.