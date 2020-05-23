شكرا لقرائتكم خبر عن “الخثلان” يوضح طريقة معرفة وقت صلاة العيد بمختلف مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية إن وقت صلاة العيد يبدأ بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح (أي بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبا).

وأضاف الخثلان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لمعرفة ذلك خذ ورقة التقويم للمدينة التي أنت مقيم فيها وأضف للشروق ربع ساعة .. مثلا : تشرق الشمس في مدينة الرياض صباح العيد: الساعة الخامسة وخمس دقائق فيبدأ وقت صلاة العيد:الخامسة والثلث”.

وفي تغريدة أخرى أكد الشيخ الخثلان على أهمية الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية حيث قال: “ينبغي الالتزام بتعليمات الجهات المختصة المتعلقة بالحجر الصحي، ومن ذلك: ترك الزيارات المنزلية للأقارب والأصدقاء للتهنئة بالعيد، والاكتفاء بالتهنئة عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي، والناس في هذه الظروف يعذر بعضهم بعضا بترك الزيارات المنزلية”.