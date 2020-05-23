شكرا لقرائتكم خبر عن بعدة لغات.. بث خطبتي العيد من المسجدين الحرام والنبوي عبر منصة «منارة الحرمين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن بث خطبة صلاة عيد الفطر من الحرمين الشريفين عبر منصة (منارة الحرمين) بعدة لغات وهي (الانجليزية، والفرنسية، والاوردية، والمالاوي، والفارسية).

وأضافت رئاسة شؤون الحرمين، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن المنصة تهدف لبثِّ الخطب والدروس والمحاضرات والدروس المقدمة في رحاب الحرمين الشريفين عبر الشبكة الإلكترونية لتصل هداياتها للعالمين، وذلك بشراكة فاعلة وتعاون مثمر بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة الاتصالات والتقنية والمعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز”.

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الجدير بالذكر أنه قد تم بثت الدروس من الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك عبر المنصة.

وأضافت رئاسة شؤون الحرمين أنه يمكن لمتابعة الخطبة وترجمتها يرجى زيارة الرابط التالي (اضغط هنا).