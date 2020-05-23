شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الأرصاد لطقس أول أيام العيد.. أمطار رعدية ورياح نشطة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لحالة الطقس ليوم غد الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق، بمشيئة الله.

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وتشمل الحالة الجوية، مرتفعات مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وذلك يوم غد الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل ،المدينة المنورة، القصيم.

وشملت التوقعات أيضا نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، حائل، مكة المكرمة كذلك على الأجزاء الشمالية والوسطى من سواحل البحر الأحمر، وتؤدي إلى شبه انعدام على أجزاء من تلك المناطق.