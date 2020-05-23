شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توجه نصيحة مهمة لتهيئة “المَعِدة” في أول أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصحت وزارة الصحة بتهيئة المعدة في أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك لتجنب مشاكل المعدة مع انتهاء شهر رمضان المبارك.

وقالت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حساب “عش بصحة”: “لتهيئة المعدة بشكل تدريجي صباح العيد ابدأ بكميات قليلة وتجنب الأطعمة الدسمة”.