شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توجه نصيحة مهمة لتهيئة “المَعِدة” في أول أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصحت وزارة الصحة بتهيئة المعدة في أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك لتجنب مشاكل المعدة مع انتهاء شهر رمضان المبارك.
وقالت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حساب “عش بصحة”: “لتهيئة المعدة بشكل تدريجي صباح العيد ابدأ بكميات قليلة وتجنب الأطعمة الدسمة”.
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