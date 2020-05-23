شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد بن سلمان: نتطلع لعودة العراق أحد أعمدة العرب قوياً ناهضاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، على مواقف المملكة الداعمة لمصلحة العراق وشعبه في مسار التقدم والسلام والأخوة.

وقال الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر: “نتطلع إلى أن يعود العراق أحد أعمدة العرب قوياً ناهضاً، وأن يعيش شعبه الحياة التي يستحقونها بخير وسلام”.

وأضاف “تقف المملكة مع العراق لدعمه في مسار التقدم والسلام والأخوة مع جيرانه العرب؛ لما فيه مصلحة العراق وشعبه العزيز”.