شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تتفاعل مع حديث «أبو الأيتام»: سيتملك مسكنه في أسرع وقت (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أثارت حلقة برنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، والتي استضافت خلالها علي الغامدي المعروف بـ “أبو الأيتام”، ردود أفعال واسعة، خاصة أنه اشتهر بقيامه بجولات في البلدان الفقيرة خاصة في أفريقيا لرعاية الأيتام هناك.

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وتفاعلت وزارة الإسكان مع حديث الغامدي حيث أكدت أنها تعمل على تمكينه من تملك مسكنه في أسرع وقت.

وتحدث الغامدي خلال الحلقة ، عن دور زوجته الوفية في حياته، واصفاً إياها بالبركة من الله، ولافتاً إلى أنه لا يشعر بالفقير إلا الفقير، وأنه يعيش على راتبه التقاعدي وليس عنده حتى سكن مِلك”.

وجاء رد خدمة العناية بالمستفيدين بأن وزارة الإسكان تواصلت مع ضيف البرنامج علي الغامدي لتمكينه من تملّك مسكنه الذي يناسبه في أسرع وقت.