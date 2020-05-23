شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بـ«لص السيارات» في جدة.. تورط بسرقة 42 مركبة في وضع التشغيل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم سرقة المركبات، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن ضبط مواطن، (بالعقد الثالث من العمر)، إثر تورطه بسرقة (42) مركبة في محافظة جدة وهي في وضع التشغيل.
وأضاف الرائد الغامدي أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة.
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