بالصور.. “الشثري” و”السديس” و”الدوسري” يشاركون في تطييب الحجر الأسود والكعبة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس ويشاركه الشيخ سعد الشثري والشيخ ياسر الدوسري بتطييب الحجر الأسود والكعبة بأفخر أنواع الطيب ابتهاجا بحلول عيد الفطر المبارك. يذكر أن رئاسة شؤون المسجد الحرام دأبت على تطييب الكعبة والحجر الأسود والمتلزم كل عام ابتهاجا بحلول عيد الفطر المبارك، ويستخدم في تطييب الكعبة والحجر الأسود أفخر أنواع الطيب.

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