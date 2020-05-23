شكرا لقرائتكم خبر عن قُبيل العيد.. “الداخلية” تحذر من التجمعات وتوضح العقوبات المُقررة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت وزارة الداخلية من خطورة التجمعات في المناسبات الاجتماعية (مناسبات الأفراج، والعزاء ، والحفلات والندوات، والصالونات ونحوها)، في ظل تفشي فيروس كورنا المستجد.

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وقالت الوزارة، في إنفوجرافيك عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه في المرة الأولى يتم فرض غرامة على المنشأة أو الشخص المسؤول بقيمة 30 ألف ريال وفي المرة الثانية 60 ألف ريال”.

وأضافت وزارة الداخلية “أنه في حالة الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب في ذلك فيتم فرض غرامة 5 آلاف ريال، وفي المرة الثانية 10 آلاف ريال”.