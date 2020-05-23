دمشق تكشف حقيقة إغلاق مرفأ طرطوس بعد اشتباه بإصابة روسي بفيروس كورونا

ونقلت وكالة "سانا" عن وزير الصحة السوري الدكتور نزار يازجي رده تعليقا على ما تم تداوله من إغلاق لمرفأ طرطوس بعد الاشتباه بإصابة أحد عناصر الجانب الروسي بفيروس كورونا أن:

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"الموضوع ليس بهذا الشكل بل إنه لدى إجراء فحص لأحد عناصر الجانب الروسي في المرفأ أعطى نتيجة إيجابية ونسبة دقتها تصل إلى 70 بالمئة".

وأردف الوزير يازجي "إنه وحرصاً من وزارة الصحة على صحة العمال والصحة العامة للأهالي تم منع العمال من الخروج من المرفأ لحين إجراء الفحوصات لجميع المخالطين للحالة المشتبهة وقد جاءت نتائج فحوصات جميع العاملين سلبية وتم السماح لهم بالخروج إلى منازلهم".

ولفت الوزير السوري إلى أن المرفأ يعمل بشكل طبيعي وسيتم إجراء اختبار (بي سي أر) ثان للحالة المشتبهة يوم غد لتأكيد أو نفي إصابتها بالفيروس.