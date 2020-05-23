خالد بن سلمان: نتطلع إلى أن يعود العراق أحد أعمدة العرب قويا ناهضا

وغرد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "نتطلع إلى أن يعود العراق أحد أعمدة العرب قوياً ناهضاً، وأن يعيش شعبه الحياة التي يستحقونها بخير وسلام".

وأضاف "تقف المملكة مع العراق لدعمه في مسار التقدم والسلام والأخوة مع جيرانه العرب، لما فيه مصلحة العراق وشعبه العزيز".

وفي وقت سابق، بحث نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، وزير المالية ووزير النفط بالوكالة، علي عبد الأمير علاوي، في العاصمة السعودية الرياض، آفاق تطوير العلاقات المشتركة في المجالات المختلفة، واستقرار أسواق النفط في ضوء اتفاق "أوبك +" الأخير.

وكان وزير المالية العراقي علي علاوي قد توجه إلى المملكة العربية السعودية مبعوثاً من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لمناقشة العلاقات الثنائية والأوضاع الاقتصادية في المنطقة.