رئيسا وزراء الجزائر وتونس يبحثان العلاقات المشتركة بين البلدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائرى مع نظيره التونسي إلياس الفخفاخ التعاون الثنائى والعلاقات المشتركة بين البلدين.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية اليوم /السبت/ أن جراد والفخفاخ تبادلا - خلال اتصال هاتفي أجراه جراد بنظيره التونسي - التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك وتبادلا التمنيات بالرقي والازدهار للشعبين الجزائري والتونسي الشقيقين.

وأضاف البيان أن المسؤولين ناقشا سبل ووسائل تعزيز العلاقات الثنائية في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تبادلا تقديراتهما للوضع الصحي، في مكافحة فيروس كورونا في البلدين.

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