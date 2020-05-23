البرهان: ملتزمون بحماية الثورة وتنفيذ متطلبات الفترة الانتقالية بالسودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الالتزام بحماية الثورة وتنفيذ متطلبات الفترة الانتقالية كاملة، بما يحقق مبادئها.

وقال البرهان، في كلمة وجهها للشعب السوداني بمناسبة عيد الفطر المبارك، إن التمسك بمبادئ ثورة ديسمبر في مجال الحرية والسلام والعدالة، قولا وفعلا، هو الطرق السليم للعبور بالفترة الانتقالية نحو الديمقراطية وأسس الحكم الرشيد وبناء دولة المواطنة التي ينعم فيها الجميع بحقوق متساوية.

وأضاف أن "المخاطر التي تهدد الوطن والمواطن متعددة وأخطرها جائحة كورونا، مما يستوجب أن نلتزم جميعا بحماية الوطن والمواطنين بإتباع مايمليه الواجب الوطني وما تزودنا به الجهات الرسمية من نصائح وتوجيهات".

وأعرب عن شكره الكوادر الطبية والصحية لما بذلوه وببذلوه من جهد ويقدموه من ثمن يستحقه الوطن.

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