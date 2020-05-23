شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب يدعو للتهدئة فى ليبيا خلال اتصال مع أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إلى "التهدئة سريعا" في ليبيا خلال اتصال مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت. وقالت أنقرة إن البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي اتفقا على مواصلة السعي لتحقيق الاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط بما فيها سوريا. Advertisements وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير في بيان "أكد الرئيس ترامب قلقه إزاء تفاقم التدخل الأجنبي في ليبيا وشدد على ضرورة التهدئة السريعة". وفي حين تعهد الجيش الوطني الليبي بالرد بحملة جوية ضخمة، حذر دبلوماسيون من خطر حدوث جولة جديدة من التصعيد مع قيام الأطراف الخارجية الداعمة بتزويد الطرفين المتحاربين بأسلحة جديدة.

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