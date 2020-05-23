شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة : ضبط شخص تورط بسرقة 42 مركبة في وضع التشغيل بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم سرقة المركبات، أسفرت عن ضبط مواطن، (بالعقد الثالث من العمر)، إثر تورطه بسرقة (42) مركبة في محافظة جدة وهي في وضع التشغيل.

وأوضح المتحدث وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية " واس "، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة.