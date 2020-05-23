شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتبادل تهنئة عيد الفطر المبارك باتصالات مرئية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، على تبادل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك الذي يحل غداً، باتصالات مرئية مع الشيخ طحنون بن محمد.

ونشر ولى عهد أبو ظبي، مجموعة من الصور وسط أجواء عائلية أثناء تلقيه مكالمة مرئية مع الشيخ طحنون بن محمد، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وكتب بن زايد: "تبادلت خلال اتصال مرئي مع الشيخ طحنون بن محمد الأحاديث الودية.. نسأل الله تعالى في هذه الأيام المباركة أن يحفظ بلادنا وأهلنا، ويوفقنا لتجاوز هذه المرحلة ونحن أكثر قوة وعزيمة.. وتمنياتنا للجميع كل الخير والصحة والسعادة والأمان بمناسبة عيد الفطر المبارك".

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وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد أجري اتصالا هاتفيا ببوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، ناقشا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفرص التعاون لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقال الشيخ محمد بن زايد، فى تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر منذ ايام: "خلال مكالمتي الهاتفية مع صديقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ناقشنا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفرص التعاون لمواجهة هذا الوباء العالمي معاً. كما سعدت بالاطمئنان على صحته والتأكد بأن المملكة المتحدة تواجه هذا التحدي بكل قوة وصلابة".