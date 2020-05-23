داعية تونسي يخالف الإجماع بالإفطار آخر يوم في رمضان 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

أثار داعية تونسي اليوم السبت جدلا واسعا بعد مجاهرته بالإفطار في بث مباشر ودعوته الناس إلى الإفطار وصلاة العيد، مدعيا أن اليوم السبت هو أول أيام شوال، ما اعتُبر خروجا عن الإجماع.

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ونشر محمد الهنتاتي الذي يقدم نفسه على أنّه رئيس ”جمعية ملتقى الأئمة“ على صفحته على ”فيسبوك“ فيديو، أعلن فيها أن اليوم السبت 23 مايو/أيار 2020 يوافق أول أيام عيد الفطر.

يأتي ذلك خلافا لما أعلنه مفتي الديار التونسية عثمان بطيخ الليلة الماضية من أن السبت هو المتمم للثلاثين من رمضان وأن غدا الأحد هو أول أيام شوّال وهو يوم عيد الفطر.

وكان الهنتاتي يتناول الخبز واللبن تأكيدا لإفطاره، مؤكدا أنه أقام صلاة العيد داعيا الناس إلى الإفطار وإقامة الصلاة أيضا، وأرجع الهنتاتي ذلك إلى ثبوت هلال العيد في عدد من البلدان الأفريقية.

وقال الهنتاتي: ”هذه شعائر الله ولا يمكن التلاعب بها، ومعلوم أن صيام يوم العيد محرم شرعا“ داعيا الناس إلى التعجيل بأداء صلاة العيد.