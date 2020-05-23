تعرف علي حكم التهنئة بعيد الفطر قبل أداء صلاته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

قال الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقاً رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، إنه لا بأس بالتهنئة بالعيد قبل أداء صلاة العيد.

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و أوضح الخثلان، خلال حديثه في برنامج "الجواب الكافي" المذاع على قناة "المجد"، أن التهنئة من باب العادادت، والأصل في العادات الحل والإباحة، فلا بأس بالتهنئة قبل صلاة العيد أو بعدها، مدامت تلك التهنئة مرتبطة بمناسبة العيد

ويذكر أن أعاد الخثلان نشر مقطع الفيديو الذي يوضح حكم المعايدة بالعيد سواء قبل صلاة العيد أو بعدها، على حسابة الرسمي على "تويتر". حسبما أورد موقع "فيفاء".