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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسائل تهنئة عيد الفطر "2020 - 1441"مناسبة للأصدقاء والأهل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020
الخليج 365 - متابعات
يحتفل غدًا الأحد 24-5-2020 بأول أيام عيد الفطر 2020 من خلال رسائل تهنئة عيد الفطر 2020 من خلال خدمات التواصل الاجتماعي "الواتساب" و"فيسبوك" وغيرها من المواقع المتداولة للتقرب من الأصدقاء والأقارب، وذلك بسبب عدوى فيروس كورونا الذي تسبب في ذعر العالم مؤخرًا.
وخوفًا على صحة المواطنين قامت الدولة بفرض حظر التجوال خلال عيد الفطر 2020 من الساعة الخامسة مساءًا في البلاد وحتى يوم 29 مايو للحد من انتشار الوباء ولتجنب التجمعات في عيد الفطر المبارك.
ونقدم لكم في السطور التالية رسائل تهنئة عيد الفطر 2020 حتى تُهديها لأقاربك أو أصدقاء أو لأهلك للأحتفال بعيد الفطر المبارك نظرًا للاجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحفاظ على المواطنين من خطر عدوى فيروس كورونا المستجد.
رسائل تهنئة عيد الفطر 2020
تقبل الله صيامكم وأسعد الله أيامكم
كل سنه وأنتم طيبين والأقرب إلى الله
قبل الزحمة والمواعيد عيد سعيد وعمر مديد
كل عيد وخير وأنتم طيبين في عيد الفطر المبارك
العيد فرحة وأجمل فرحة كل عام وأنتم بصحة وسعادة
بحلول عيد الفطر المبارك هنيتك وفي قلبي حطيتك
اللهم بلغه السرور وأجعلة دائمًا مجبور ويتقبل الله طاعتك
عيد فطر مبارك عليكم وكل سنة وأنتم بخير
يعود عيد الفطر عليك بعطر المسك والعود وريحان وورود
بمناسبة عيد الفطر المبارك يرزقكم الله بالجنه والقبول
ألبسكم الله من تقواه نورا، وادام الله عليك الأعياد دهورًا
عيد فرحة وأجمل فرحة ما تكمل إلا بوجودكم والعيد بهجة مايحلى إلا بقربكم
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