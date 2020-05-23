رسائل تهنئة عيد الفطر "2020 - 1441"مناسبة للأصدقاء والأهل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

يحتفل غدًا الأحد 24-5-2020 بأول أيام عيد الفطر 2020 من خلال رسائل تهنئة عيد الفطر 2020 من خلال خدمات التواصل الاجتماعي "الواتساب" و"فيسبوك" وغيرها من المواقع المتداولة للتقرب من الأصدقاء والأقارب، وذلك بسبب عدوى فيروس كورونا الذي تسبب في ذعر العالم مؤخرًا.



وخوفًا على صحة المواطنين قامت الدولة بفرض حظر التجوال خلال عيد الفطر 2020 من الساعة الخامسة مساءًا في البلاد وحتى يوم 29 مايو للحد من انتشار الوباء ولتجنب التجمعات في عيد الفطر المبارك.

ونقدم لكم في السطور التالية رسائل تهنئة عيد الفطر 2020 حتى تُهديها لأقاربك أو أصدقاء أو لأهلك للأحتفال بعيد الفطر المبارك نظرًا للاجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحفاظ على المواطنين من خطر عدوى فيروس كورونا المستجد.

رسائل تهنئة عيد الفطر 2020

تقبل الله صيامكم وأسعد الله أيامكم

كل سنه وأنتم طيبين والأقرب إلى الله

قبل الزحمة والمواعيد عيد سعيد وعمر مديد

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كل عيد وخير وأنتم طيبين في عيد الفطر المبارك

العيد فرحة وأجمل فرحة كل عام وأنتم بصحة وسعادة

بحلول عيد الفطر المبارك هنيتك وفي قلبي حطيتك

اللهم بلغه السرور وأجعلة دائمًا مجبور ويتقبل الله طاعتك

عيد فطر مبارك عليكم وكل سنة وأنتم بخير

يعود عيد الفطر عليك بعطر المسك والعود وريحان وورود

بمناسبة عيد الفطر المبارك يرزقكم الله بالجنه والقبول

ألبسكم الله من تقواه نورا، وادام الله عليك الأعياد دهورًا

عيد فرحة وأجمل فرحة ما تكمل إلا بوجودكم والعيد بهجة مايحلى إلا بقربكم