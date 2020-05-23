في يومه الأول إعلان "زين" يتخطى المليوني مشاهدة على "يوتيوب"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

سجل إعلان "افتحوا الأبواب" التي قامت به شركة المحمول الكبرى "زين" أكثر من 2 مليون مشاهدة، وذلك بعد يوم واحد من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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شهد الإعلان مشاركة غنائية للفنان محمد رمضان باللغة العربية الفصحى، الأغنية من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:إيهاب عبد الواحد، توزيع:وسام عبد المنعم، ويقول مطلع الأغنية" أبشروا عاد العيد، وعادت الأناشيد، نرقص نتصافح ونغني ونفعل مانريد،افتحوا الابواب هيا أضيئوا الطرقات

والمقاهي والنوادي وقاعات السينمات ، أرني وجهك يضحك وبدون كمامات ودعوني اتباهى بردائي الجديد".

وظهر رمضان في الإعلان بمشهده الشهير من مسلسله الرمضاني البرنس، عندما تُركت إبنته في الشوارع باكية، ليأتي ويحتضنها ، وتعد هذه هي المشاركة الأولى له في الغناء بالفصحى.