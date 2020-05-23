راشد المحيان يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الفطر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ راشد المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، بحلول عيد الفطر السعيد وبارك للأبناء والبنات ولأولياء الأمور حلول هذه الفرحة بقدوم العيد السعيد.

ورفع المحيان أسمى معاني التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الفطر السعيد.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود.

وأشار إلى تقديره لكافة الجهود المبذولة من قبل قيادة الدولة للحفاظ على صحة المجتمع لاسيما خلال أيام عيد الفطر السعيد والعمل على تقديم التهاني من خلال التواصل الإلكتروني وتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي من منطلق نشر السلامة والحد من جائحة كورونا.

ولفت المحيان إلى أن جهود القيادة والمؤسسات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة تمثل سياج الأمان من خلال توعية المجتمع بالالتزام بالتعليمات والتوجيهات التي حثت عليها حكومتنا الرشيدة للوقاية والحد من انتشار «كوفيد-19».