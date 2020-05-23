سلطان عمان يوجه تهنئة بقدوم عيد الفطر

وبحسب صحيفة "رؤية" فإن السلطان وجه رسالته اليوم، إلى أبناء عمان المقيمين في البلاد، وللأمة الإسلامية بشكل عام بمناسبة حلول عيد الفطر.
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI
وأشاد السلطان بالبلاء الحسن الذي أظهره الجميع في التعامل مع الوباء للحد من انتشاره، داعيا أبناء الشعب العماني والمقيمين إلى التعاون من أجل التعامل مع الجائحة التي تصيب البلاد والعالم أجمع، والالتزام التام بتوجيهات الإرشادات العامة، مؤكدا حرص الحكومة على توفير الحياة الكريمة لكافة من يعيش على أراضي البلاد.
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