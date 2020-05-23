رئيس الوزراء العراقي يتسلم رسالة خطية من نظيره اللبناني

ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، استقبل الكاظمى السفير اللبناني في بغداد، علي أديب الحبحاب.
وأضاف "سلّم السفير اللبناني الكاظمي رسالة خطية من رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب".
وتابع "عبّر فيها عن تهانيه بتسلم الكاظمي مهام رئاسة الحكومة العراقية، وتطلعه لتطوير العلاقة بين البلدين".
ومنح البرلمان العراقي ثقته لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بعد التصويت على أغلب الوزراء المرشحين للحقائب الوزارية، فيما تم تأجيل التصويت على وزارتي الخارجية والنفط.
يذكر أن مصطفى الكاظمي، ثالث شخصية يتم تكليفها، من جانب الرئيس العراقي برهم صالح، بتشكيل الحكومة خلال 30 يوما، بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، في حشد تأييد لهما.
واستقال رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، الذي كان يرأس حكومة لتصريف الأعمال، العام الماضي، بعد نزول محتجين مناهضين للحكومة إلى الشوارع بالآلاف مطالبين بوظائف ورحيل النخبة الحاكمة.
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