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السيسي يوجه كلمة للشعب المصري ويتحدث عن بطولات الشهداء

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وكتب الرئيس المصري على حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، "أهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات والمزيد من الازدهار في سبيل بناء مستقبل أفضل لمصر وكل المصريين".

وأضاف السيسي "انتهز هذه الفرصة لكي اقدم عظيم العرفان والتقدير لجميع أسر شهداء مصر الأبرار، الذين جسدوا أروع الأمثلة في الشجاعة والتضحية ليسطروا بطولات تحطمت أمامها موجات الإرهاب والشر، ولتنعم مصر بالأمن والاستقرار".

وختم "كل عام وأنتم بخير".

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